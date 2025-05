«Unter uns»-Star Lars Steinhöfel: Glücklich mit neuem Mann

Lars Steinhöfel will es langsam angehen lassen

Trotz der offensichtlichen Verliebtheit wollen es beide langsam angehen und verzichten bewusst auf den offiziellen «Beziehungs»–Stempel. «Ich will nicht sofort mein Leben wieder durch die rosarote Brille sehen und mich auf eine Person einstimmen. Ich will wirklich sicher sein, bevor ich die nächste Beziehung eingehe», erklärt der Schauspieler. «Aber Lukas nimmt mich so, wie ich bin. Ich bin dankbar dafür, dass er mir den Freiraum gibt.»