Unterschiedliche Spiele: William und Kate besuchen Frauen-Rugby-WM

Trauerfall bei den Royals

Der Besuch der beiden Rugby–Spiele fällt in eine schwierige Zeit für die königliche Familie. Am 5. September hatte der Palast den Tod von Katharine, der Herzogin von Kent (1933–2025), verkündet. Sie sei am Vorabend «friedlich im Kensington–Palast im Kreise ihrer Familie verstorben», hiess es in einer Erklärung. Die 92–Jährige war nach dem Ableben der Queen das älteste Mitglied der Königsfamilie. Sie war mit Edward (89), dem Herzog von Kent, einem Cousin von Elizabeth II. verheiratet. Das Paar hat drei Kinder.