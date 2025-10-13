Unübersehbar! Claire Foy im Minikleid mit riesigen Schulterpolstern

Der neue Film «H Is for Hawk», dessen Premiere an dem Abend gefeiert wurde, erzählt die bewegende Geschichte der Cambridge–Dozentin Helen Macdonald (Claire Foy), die nach dem plötzlichen Tod ihres geliebten Vaters Alistair (Brendan Gleeson) in tiefe Trauer verfällt. Um mit ihrem Verlust umzugehen, zieht sie sich aus der menschlichen Gesellschaft zurück und widmet sich einer ungewöhnlichen Aufgabe: Sie zieht einen wilden Habicht namens Mabel auf. Der Vogel hilft Helen schliesslich, einen neuen Lebenssinn zu finden. Der Film wird mit Rückblenden erzählt.