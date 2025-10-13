Unverwechselbarer Stil: Das steckte hinter Diane Keatons Kult-Look

Diese psychische Erkrankung begleitete sie jahrelang. Sie berichtete, wie sie heimlich grosse Mengen ass und dies erfolgreich vor der Öffentlichkeit verbarg: «Wenn man vier Jahre lang mit einer Lüge lebt, muss man sich überlegen, was das mit einem macht», sagte sie 2017 dem «People»–Magazin. Sie konnte die Essstörung überwinden, blieb jedoch «verbunden mit allen, die irgendeine Form von Essstörung hatten – Frauen wie Männer. Ich bin Teil dieses Teams», wie sie bei Ellen DeGeneres (67) einmal sagte.