Unverzichtbar auf der Wiesn: Das gehört in jede Handtasche

Frisch bleiben auf der Wiesn

Feiern viele Menschen in einem Zelt, wird es schnell sehr warm. Das setzt dem Make–up zu. Glänzende Haut lässt sich mit Kompaktpuder und Pinsel oder mit Blotting Paper schnell mattieren. Ein kleiner Lippenstift frischt den Look auf. Noch praktischer ist ein Lip Tint, der zu Hause aufgetragen wird. Nach kurzem Einwirken wird er abgewischt – die Farbe bleibt und hält stundenlang, ohne zu verschmieren. Bei Regenwetter empfiehlt sich wasserfestes Make–up.