Unverzichtbares Gewürz: Drei Rezepte mit Meersalz als Herzstück

Inzwischen die Sahne bis höchstens 5 cm unter die Topfkante in einen mittelgrossen Topf füllen. Auf mittlerer Stufe erhitzen, bis sich am Topfrand Bläschen bilden. Vom Herd nehmen und beide Schokoladensorten möglichst gleichmässig auf die Sahne streuen (nicht in einem Haufen auf die Mitte). Etwa 1 Minute stehen lassen, dann umrühren, bis die Masse glatt ist und glänzt. Die übrigen 50 g Butter in sechs Stücke schneiden und nacheinander mit dem Schneebesen unter die Schokoladenmasse rühren. Vanille und Rum dazugeben und die Masse auf den Tarteboden giessen (aufpassen, dass nichts überläuft). Sanft an der Form rütteln, damit sich die Masse gleichmässig verteilt, dann mindestens 90 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.