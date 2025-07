Urlaub auf den Azoren: Die wichtigsten Tipps für Reisende

Wale, Wandern und Wildnis

São Miguel ist die grösste Insel der Azoren. Reisende können dort Bootstouren buchen, um vor der Küste Wale und Delfine zu beobachten. Für einen freien Nachmittag bietet sich ein Ausflug auf die im Süden gelegene Insel Vila Franca do Campo an, der sich gut mit einer Rundreise verbinden lässt. São Miguel hält für Naturfans unvergessliche Orte wie die Caldera Sete Cidades und die «Feuerlagune» Lagoa do Fogo parat. Bei einer Wanderung entlang der Seen in den Vulkankratern eröffnet sich ein atemberaubender Ausblick. Wer hoch hinaus will, reist in den Osten der Insel zum Pico da Vara. Der knapp 1.100 Meter hohe Berg bietet eine unvergleichliche Aussicht auf São Miguel.