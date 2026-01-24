Urlaub auf Island: Das müssen Reisende vor dem Abflug wissen

Polarlichter nicht garantiert

Ein Highlight jeder Island–Reise sind auch die Polarlichter. Zwar treten sie für gewöhnlich zwischen September und März oder April besonders häufig auf, aber es gibt keine Garantie, dass das nächtliche Naturschauspiel am jeweiligen Standort auch zu sehen sein wird. Die Wahrscheinlichkeit lässt sich mit Apps fürs Smartphone erhöhen. Entsprechende Programme aus den Stores sollen vorhersagen, wann und wo Nordlichter auftreten. Teils können auch andere Userinnen und User melden, wo sie das Schauspiel gesehen haben.