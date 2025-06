Urlaub in Bayern: Die Ausflugstipps der «Dahoam is Dahoam»-Stars

Als gebürtiger Münchner kennt Bernhard Ulrich (58) die wichtigsten Spots rund um die Landeshauptstadt. Der richtige Zeitpunkt ist hier entscheidend, um nicht am überfüllten See zu stehen. «Am besten nicht am Wochenende bei schönstem Wetter. Da fahren natürlich alle hin», sagt der Schauspieler, der schon seit Beginn von «Dahoam is Dahoam» im Jahr 2007 den Brauerei–Chef Hubert Kirchleitner spielt. Stattdessen rät er: «Anfang der Arbeitswoche, früh morgens rauf auf die Berge und danach in einen der vielen oberbayerischen Seen.» Seine Empfehlung für eine Wanderung, «die sehr leicht für Jung und Alt ist»: «Das Hörnle bei Bad Kohlgrub. Herrlicher Blick vom Gipfel in die Alpen und ins Tal mit Blick übers Fünf Seen Land bis nach München. Bei guter Sicht. Danach zum Staffelsee nach Murnau.»