Urlaubsfeeling: Verführerischer Kokosnuss-Kuchen mit Cremefüllung

3. In einer separaten Schüssel Mehl, Backpulver, Salz und Kokosraspel vermischen. Diese trockenen Zutaten portionsweise unter die Eiermasse heben, dabei nur so lange rühren, bis sich alles gerade verbunden hat. Den fertigen Teig in die vorbereitete Form füllen und 40–45 Minuten goldbraun backen.