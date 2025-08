Urlaubsflair im Alltag: So funktioniert der Amalfi-Look

Blau und Gold stehen hoch im Kurs

Während das Zitronengelb symbolisch für die Sommersonne steht, wecken Blautöne Erinnerungen an das Meer und den wolkenlosen Himmel. Ein fliessendes Kleid in einem hellen Blau bietet sich für ein Dinner auf einer schönen Terrasse an. Für noch mehr Sommer–Vibes sorgen weisse oder goldene Riemchen–Heels und goldene Armreifen. Beach Waves und ein Make–up in warmen Tönen unterstreichen den Look.