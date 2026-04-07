Ursula Erbers letzte «Dahoam is Dahoam»-Folge: Lansing nimmt Abschied

Als «Dahoam is Dahoam» 2007 startete, war Erber bereits 73 Jahre alt. Von ihrer Erfahrung als Schauspielerin profitierten auch ihre Kollegen am Set. Michael A. Grimm (55), der von 2007 bis 2009 in der Rolle des Max Brunners zu sehen war und seither immer wieder Gastauftritte hat, erinnert sich an viele Begebenheiten, die neben dem Dreh passierten: «Wie sie zum Beispiel mit mir den Text eines Dialoges in hochprofessioneller Weise umgestaltet und verbessert hat, nur wenige Minuten vor dem Dreh», so der Schauspieler, der für Erbers Abschied erneut in seine Rolle zurückkehrte. «Da hat mich ihr Fachwissen, ihr Gespür für Dramaturgie und ihre so tiefe Figurenarbeit sehr beeindruckt.» Erber sei eine «Seele von Mensch, gute Schauspielerin und feine Kollegin».