US-amerikanischer TV-Richter Frank Caprio ist tot

Er sei aber nicht nur ein angesehener Richter gewesen, sondern auch ein «hingebungsvoller Ehemann, Vater, Grossvater, Urgrossvater und Freund». «Sein Vermächtnis lebt in den unzähligen Taten der Güte, die er inspiriert hat, weiter. Mögen wir uns zu Ehren bemühen, ein bisschen mehr Mitgefühl in die Welt zu bringen – so wie er es jeden Tag tat.»