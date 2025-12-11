US-Komiker Jeff Garcia nach gesundheitlichen Komplikationen verstorben

Ein vielseitiges Talent

Doch Garcia war weit mehr als nur eine Stimme. Sein Repertoire umfasste zahlreiche weitere Synchronrollen: Er sprach Pip die Maus in «Der tierisch verrückte Bauernhof» (2006) und der Nachfolgeserie «Back at the Barnyard», lieh Figuren in beiden «Rio»–Filmen seine Stimme und war als Rinaldo in den Animationsfilmen «Happy Feet» und «Happy Feet 2» zu hören. Auch in der MTV–Kultserie «Clone High» hatte er 2002 einen Gastauftritt.