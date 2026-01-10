US-Schauspieler T. K. Carter ist mit 69 Jahren gestorben

Der US–Schauspieler T. K. Carter (1956–2025) ist tot. Wie «TMZ» berichtet, starb er am Freitag im Alter von 69 Jahren. Demnach wurde Carter zu Hause in Duarte, Kalifornien, aufgefunden, nachdem ein Notruf eingegangen war. Die Todesursache wurde bisher nicht bekannt gegeben. Fremdverschulden wird aber ausgeschlossen.