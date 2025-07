US-Soap-Legende Eileen Fulton ist gestorben

Fulton wurde vor allem durch ihre Rolle als Lisa Grimaldi in der US–Daily–Soap «As the World Turns» (deutscher Titel: «Jung und Leidenschaftlich – Wie das Leben so spielt») bekannt, in der sie von 1960 bis zur Absetzung der Serie im Jahr 2010 mitspielte. Mit 50 Jahren gehört sie zu den am längsten durchgehend tätigen Schauspielerinnen in einer Fernsehrolle weltweit. «As the World Turns» ist mit insgesamt 13.858 Episoden in 54 Jahren die zweitlängste ausgestrahlte Seifenoper der Welt.