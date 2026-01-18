Uschi Glas vor ihrem 82. Geburtstag: So hält sie sich fit

Nur noch wenige Wochen, dann wird Uschi Glas (81) am 2. März 82 Jahre alt. Eine Zahl, die sie nicht schreckt, wie sie im Interview mit «Bild» betont. Darin hat sie auch verraten, wie sie sich im Alter noch fit hält.
Viel Bewegung und bewusste Ernährung
«Gesund älter zu werden, ist ein Geschenk, das man dankbar annehmen muss», sagte die Schauspielerin. Auch der Körper sei ein Geschenk, um den man sich kümmern müsse. Und das macht Glas täglich. «Ich mache Stretching, laufe, mache Krafttraining, zähle meine Schritte», verriet sie der Zeitung. «An guten Tagen knacke ich die 10.000er–Marke. An anderen eben nicht.» Auch das gehöre dazu. Sie setzt zudem auf eine bewusste Ernährung. Wie sie schon im November in der NDR–Sendung «DAS! Rote Sofa» verriet, will sie auch mit bald 82 unbedingt ihre Figur halten.
Wichtig findet Uschi Glas ausserdem, weiterhin Aufgaben zu haben – wie etwa ihre drei Enkelkinder oder ihren Verein «brotZeit», in dem Senioren Kinder mit einem Frühstück versorgen. Sie brauche das Gefühl, gebraucht zu werden. Es bringe auch Lebensfreude, wenn man etwas an die Menschen zurückgeben könne. «Und ich liebe es, dass ich immer noch vor der Kamera stehen darf. Das finde ich einfach schön.»
«Das Schönste am Älterwerden ist, dass man noch nicht tot ist»
Für sie habe es aber auch noch nie ein Alter gegeben und sie könne Menschen, die über ihre Jahreszahl jammern, nicht verstehen. «Ich ärgere mich, wenn sich jemand beschwert, Geburtstag zu haben oder älter zu werden. Ich finde das unbegreiflich!» Denn aus dem Älterwerden gebe es keinen Ausweg. Statt zu hadern, solle man doch lieber sehen, was man hat und «was noch alles geht». Sie selbst verfolgt jedenfalls eine positive Einstellung und findet: «Das Schönste am Älterwerden ist, dass man noch nicht tot ist.»
2025 feierte sie 20. Hochzeitstag
Erst vor Kurzem konnte Uschi Glas, die in den 1960ern mit Filmen wie «Winnetou» und «Zur Sache, Schätzchen» berühmt wurde, schon einen anderen privaten Anlass feiern. Am 22. Oktober hatte sie den 20. Hochzeitstag mit ihrem zweiten Ehemann Dieter Hermann.