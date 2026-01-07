Uwe Ochsenknecht: Der Sonnyboy und der Zahn der Zeit

Der Vater Werner, ein Feinmechaniker und ausgebildeter Opernsänger, war Choleriker, der seine Kinder prügelte. In seiner Biografie «Was bisher geschah» schreibt Ochsenknecht: «Ich hatte furchtbare Angst vor der körperlichen Gewalt meines Vaters und hasste ihn abgrundtief dafür. So sehr, dass ich ihm einmal Nadeln ins Bett legte, in der Hoffnung, dass sie ihm ähnliche Schmerzen zufügen, wie ich sie dauernd erleiden musste. Ich wünschte mir, dass er sich eines vielleicht fernen Tages doch noch als der Papa entpuppte, den ich mir so sehnlichst wünschte.»