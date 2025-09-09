Val Kilmer: Diese Stars ehren den Schauspieler bei später Trauerfeier

Endlich bekam der Star aus «Top Gun» oder «Batman Forever» den Abschied, der ihm gebührt. Zur Trauerfeier erschienen berühmte Weggefährten wie Jack Black (56, in dessen Musikvideo «To Be the Best» Val Kilmer 2012 mitspielte) oder Sean Penn (65), wie «TMZ» in einer Bildergalerie der eintreffenden Gäste dokumentierte. Auch Musiker Slash (60), die Komödiantin Kristen Wiig (52), Komiker Will Forte (55) und Schauspielerin Daryl Hannah (64) erwiesen ihrem Leinwand–Kollegen die letzte Ehre. Auch unter den Geladenen: Val Kilmers erste Highschool–Liebe, die Schauspielerin Mare Winningham (66).