Valentina Pahde in Cannes: Ihr Outfit entspricht der Kleidervorschrift

Ein Traum in Pink auf dem roten Teppich: Die deutsche Schauspielerin Valentina Pahde (30) war am Mittwoch zu Gast bei den Filmfestspielen in Cannes und bezauberte die Fotografen in ihrem stilvollen Outfit auf dem roten Teppich. Die ehemalige «GZSZ»–Darstellerin trug beim Besuch des renommierten Filmfestivals an der französischen Croisette eine leuchtend pinke Abendrobe mit Mini–Schleppe der Berliner Fashion–Designerin Ewa Herzog.