Valentino Garavani ist tot: So verabschieden sich die Stars

«Das Ende einer Ära»

Gwyneth Paltrow (53) erklärte auf Instagram, wie glücklich sie sich schätzen könne, den wahren, privaten Valentino gekannt zu haben. «Den Mann, der die Schönheit liebte, seine Familie, seine Musen, seine Freunde. Seine Hunde, seine Gärten und eine gute Hollywood–Geschichte», führte sie aus. Sie habe ihn geliebt, sein Lachen und wenn er sie dazu aufgefordert habe, wenigstens ihre Wimpern etwas zu tuschen, wenn sie sich zum Dinner trafen. «Es fühlt sich an wie das Ende einer Ära. Ich und alle, die ihn geliebt haben, werden ihn sehr vermissen. Ruhe in Frieden, Vava», verabschiedete sie sich von der Modeikone. Dazu teilte sie ein Bild, auf dem sie ihn auf die Wange küsst.