«Vampire Diaries»-Star Michael Trevino hat geheiratet

Der Bräutigam erschien klassisch–elegant in einem schwarzen Anzug mit weissem Hemd und schwarzer Fliege. Die Braut wählte für die Zeremonie eine opulent designte Robe von Katherine Tash – mit glamourösem Rock, Spitzen–Bodysuit und eindrucksvollem XXL–Schleier. Zur anschliessenden Feier zeigte sie sich in einem zweiten Look: einem trägerlosen Spitzenkleid der Designerin Galia Lahav. Laut dem US–Magazin «People» fand die Hochzeit in Spanien statt.