Van Hunt machte ihr einen Antrag: Darum nahm Halle Berry noch nicht an

Das Paar machte seine Beziehung im September 2020 öffentlich und begeistert seitdem die Fans mit intimen Einblicken in ihr gemeinsames Leben. Berry betont in dem Interview, wie sehr ihr Umfeld Hunt schätzt: «Alle waren wirklich glücklich. Die Leute sagten zu mir: ‹Du hast es endlich gefunden...!› Ich wollte schon immer das haben, was wir haben.» Die Schauspielerin habe sich schon immer in einer festen, liebevollen Beziehung «mit meinem besten Freund» gesehen, «jemandem, den ich respektiere und liebe».