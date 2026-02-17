Vanessa Borck: Hassnachrichten vor «Let's Dance» verletzen sie

Wird sie etwa nicht weit kommen, weil sie mit einer Frau tanzt?

Am Valentinstag hatte Borck verraten, dass sie in der Show (ab 27. Februar, 20:15 Uhr, RTL und RTL+) mit einer Frau tanzen wird. Damit ist sie zwar nicht die Erste, denn bereits 2019 feierte Sängerin Kerstin Ott (44) die Premiere an der Seite von Profitänzerin Regina Luca (37), doch auch sieben Jahre später ist das Thema für viele wohl noch nicht normal. Die Influencerin veröffentlichte am Montagabend in ihrer Instagram–Story einen Kommentar, in dem jemand schrieb: «Es sieht einfach komisch aus... Und ich glaube auch, deshalb wird sie nicht weit kommen.» Bei so einer Show gehöre «einfach ein Mann daneben».