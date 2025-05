Vanessa Mai: «Mein Geburtstag wird dieses Jahr etwas ganz Besonderes»

Neues Album «Traumfabrik» erscheint im Oktober

Dafür dürfte dieses Geschenk vor allem ihren Fans gefallen: Sie kündigt ihr neues Album «Traumfabrik» an, das am 10. Oktober erscheinen soll. Der Titel hat für sie eine besondere Bedeutung: «‹Traumfabrik› steht für meine gesamte bisherige Karriere. Mein Mann und ich haben uns gemeinsam eine Welt geschaffen, in der immer wieder kleine Wunder geschehen – oft ungeplant, aber genau deswegen so besonders.»