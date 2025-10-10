Vanessa Mai schwärmt über Teamarbeit mit ihrem Mann: «Für uns perfekt»

Wie ist Ihre Stimmungslage zur Veröffentlichung Ihres Albums und nach der Ankündigung Ihrer Tour für 2026?

Vanessa Mai: Die Vorfreude ist riesig, auch weil wir bei der Tour zum ersten Mal alles selber gemacht haben. Durch die MaiLive GmbH ist jetzt alles unter eigener Flagge. Wir haben alles auf die Strecke gebracht, für die erste Mainight am Samstag in Berlin, was gleichzeitig auch die Album–Releaseparty sein wird. Und für das Album und für die Tour, bei der wir erstmals selbst Tourneeveranstalter sind. Das ist echt cool, auch mal hinter die Kulissen zu gucken. Klar, ich bin Künstlerin, aber trotzdem auch Geschäftsfrau und das alles zu sehen und wirklich mit Zahlen zu arbeiten und überhaupt alles transparent zu haben und selber zu bestimmen, das macht richtig Bock. Man kennt seine Community mittlerweile und wir wissen jetzt, das wir alles bestmöglich geplant und getan haben, dass es mit den Fans matcht.