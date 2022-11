Vanessa Mai trauert um ihren Grossvater

Vanessa Mai (30) hat ihren Grossvater verloren. In einer Instagram-Story schrieb sie zu einem Bild mit ihm: «Auch wenn es das Leben ist und Dido sehr alt wurde, fühlt es sich trotzdem an, als würde ein Stück Identität wegbrechen. Aber ich weiss, dass Baka und Dido jetzt beide über uns wachen. An einem schönen Ort.» Die Sängerin fügte hinzu: «Meine schönsten Kindheitserinnerungen trage ich immer bei mir. Und, Mama und Papa: Ich hab euch lieb.» In einem weiteren Post hatte sie zuvor bereits - offenbar an ihre Grosseltern gerichtet - erklärt: «Ich hab euch lieb und ich danke euch für meine schönsten Kindheitserinnerungen.»