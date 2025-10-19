Vanity Cases: Von der Schminktasche zum Mode-Statement

Die Handtaschen sind in diesem Jahr nicht nur auf den Laufstegen der Fashion Weeks zuhause, sondern längst in unserem Fashion–Alltag angekommen. Beliebt sind etwa Modelle aus Leder mit kurzem Henkel. Diese wirken in Kombination mit einem zeitlosen Look besonders edel. Lange Mäntel, Trenchcoats, Blusen, Button–Downs und Stoffhosen bilden die ideale Style–Basis. Eine Armbanduhr und schlichter Schmuck machen den Look komplett.