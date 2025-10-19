Schweizer Illustrierte Logo

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

  1. Home
  2. News
  3. Vanity Cases: Von der Schminktasche zum Mode-Statement
Die neue It-Bag

Vanity Cases: Von der Schminktasche zum Mode-Statement

Stylisch, praktisch, elegant: Vanity Cases behaupten sich als Trendtaschen im Herbst. Einst nur für Schminkutensilien gedacht, verleihen sie Outfits nun edle Akzente.

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

Zahlreiche Luxusmarken bringen Vanity Cases zurück - so auch Louis Vuitton.
Zahlreiche Luxusmarken bringen Vanity Cases zurück - so auch Louis Vuitton. ddp/CAMERA PRESS

Handtaschen sind nicht unbedingt praktisch, wie vor allem Clutch– und Pochette–Modelle zeigen. Sie sind oft zu klein, um selbst das Nötigste darin zu verstauen. Damit ist jetzt Schluss: Geräumige und stylische Schminktaschen finden den Weg in die Mode.

So tragen wir die Tasche

Ursprünglich im Badezimmer zu finden, stapeln sich in Vanity Cases Lidschatten, Cremes und Pinsel. Genau das macht sie zum perfekten Alltagsbegleiter – und zum Hingucker jedes Looks. Dafür sorgen etwa Modelle von Louis Vuitton, Bottega Veneta oder Celine.

Die Handtaschen sind in diesem Jahr nicht nur auf den Laufstegen der Fashion Weeks zuhause, sondern längst in unserem Fashion–Alltag angekommen. Beliebt sind etwa Modelle aus Leder mit kurzem Henkel. Diese wirken in Kombination mit einem zeitlosen Look besonders edel. Lange Mäntel, Trenchcoats, Blusen, Button–Downs und Stoffhosen bilden die ideale Style–Basis. Eine Armbanduhr und schlichter Schmuck machen den Look komplett.

Auch Ton–in–Ton–Outfits rücken die Handtasche gezielt in den Mittelpunkt. Dabei dürfen es gerne Kombinationen in Beige, Grau oder gedeckten Erdtönen sein – sie unterstreichen die Eleganz des Vanity Case, ohne laut zu sein.

Vanity Cases machen alle Styles möglich

Wer nach einer Variante für jeden Tag sucht, wird bei den Crossbody–Varianten fündig. Ob gesteppt, gemustert oder ganz klassisch: Die Handtaschen lassen sich mit einer Lederjacke, einem Minirock und einem Basic–Shirt cool kombinieren. Wer es legerer mag, setzt auf einen Oversize–Blazer, eine Jeans mit weitem Bein und Penny Loafer.

Auch am Abend macht die Vanity Bag eine gute Figur: Für ein schickes Dinner darf es gern eine kleinere Variante sein. Modelle in neutralen Tönen wie Creme, Weiss oder Schwarz ergänzen Kleider, Zweiteiler und Anzüge mit einem Hauch von Understatement.

Von SpotOn vor 32 Minuten
Themen per E-Mail folgen