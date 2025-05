VE Day: Frechdachs Prinz Louis sorgt wieder für Lachen

Darüber dürfte sich das Netz freuen: Prinz Louis (7), der jüngste Sohn von Prinzessin Kate (43) und Prinz William (42), stahl bei der Parade zum VE Day in London am Montagnachmittag einmal mehr allen die Show. Ganz in der Tradition vergangener Auftritte wurde der royale Frechdachs wieder zum heimlichen Star der Zeremonie und amüsierte mit seinen Sperenzchen die Social–Media–Gemeinde.