Veganuary-Halbzeit: Diese Rezepte wärmen an kalten Tagen von innen

Der Januar ist bereits zur Hälfte verstrichen und damit auch die ersten zwei Wochen des Veganuary. Die einen haben vielleicht schon neue Lieblingsprodukte entdeckt, andere erleben vielleicht gerade jetzt, wo die Temperaturen ihren Tiefpunkt erreichen, einen kleinen Motivationshänger. Wenn es draussen ungemütlich grau ist und der Wind eisig um die Häuser weht, sehnt sich unser Körper nach Wärme, Geborgenheit und Energie.