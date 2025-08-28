Venedig: Erkrankter George Clooney verpasst Pressekonferenz

Schon gestern berichteten US–Branchenmagazine, dass Hollywoodstar George Clooney (64) bei den Filmfestspielen von Venedig angeblich nicht ganz fit sei. Der Mime stellt am Lido seinen neuesten Film «Jay Kelly» vor, in dem er an der Seite von Komiker Adam Sandler (58) einen Filmstar verkörpert. Heute nun meldet unter anderem das Branchenmagazin «Variety», dass Clooney am Nachmittag die Pressekonferenz seines eigenen Films verpasst hat. Als Grund wird eine «Nebenhöhlenentzündung» angegeben.