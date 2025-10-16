Verbot von William und Kate: Louis darf nicht Kastanienprinz werden

Schirmherr der «World Conker Championships»

Louis soll aktuell grosser Fan von Kastanien sein, wie vor einigen Wochen bekannt wurde. Daher habe der jüngste Sohn von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) ein verlockendes Angebot erhalten. Beim Palast sei unter anderem laut des britischen «Telegraph» die Anfrage eingegangen, ob Louis nicht Schirmherr der «World Conker Championships» werden wolle.



Conkers ist ein traditionelles Kinderspiel in Grossbritannien, bei dem zwei Spieler abwechselnd an Schnüre befestigte Kastanien gegeneinander schlagen. Siegerin oder Sieger ist, wer es schafft, die Kastanie der oder des anderen kaputt zu schlagen. Im Örtchen Southwick in Northamptonshire haben vor wenigen Tagen die jährlichen Conkers–Weltmeisterschaften stattgefunden.