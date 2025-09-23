Verletzter Tom Holland: Wann geht Dreh des «Spider-Man»-Films weiter?

Die Dreharbeiten zu «Spider–Man: Brand New Day» laufen erst in einer Woche wieder an, nachdem sich Tom Holland (29) am Set verletzt hatte. Das berichtet das Branchenblatt «The Hollywood Reporter».
Der Schauspieler hat eine Gehirnerschütterung erlitten und wurde im Krankenhaus behandelt. Weitere Verletzte gab es nicht. Die Verantwortlichen von Sony Pictures trafen sich offenbar am Montag, um über die Fortsetzung der Dreharbeiten zu diskutieren. Sie kamen dem Bericht zufolge zum Entschluss, den Dreh für eine Woche ruhen zu lassen, statt ohne Holland weiterzumachen. Die Verletzung des Hauptdarstellers soll den Kinostart im Juli 2026 nicht beeinträchtigen.
Keine ernste Verletzung
Hollands Verletzung wurde als «leichte Gehirnerschütterung» beschrieben. «The Hollywood Reporter» schreibt, dass die Pause nur eine Vorsichtsmassnahme sei. Der Schauspieler hat letzten Samstag an einer Wohltätigkeitsveranstaltung der Organisation «The Brothers Trust» teilgenommen, die er gemeinsam mit seinen Brüdern leitet. Seine Verlobte Zendaya (29) hat ihn zum Event begleitet.
Neuer Regisseur
Destin Daniel Cretton (46) sitzt für den neuen «Spider–Man»–Film auf dem Regiestuhl. Damit ersetzt er Jon Watts (44), der die letzten drei Filme mit Holland inszeniert hat. Zur Besetzung gehören neben Zendaya und Jacob Batalon (28) die Neuzugänge Tramell Tillman (40), Sadie Sink (23) und Liza Colón–Zaya (58).
Jon Bernthal (49) und Mark Ruffalo (57) schlüpfen jeweils in ihre Rollen als The Punisher und Hulk. Michael Mando (44) feiert ebenfalls seine Rückkehr als Bösewicht Scorpion.