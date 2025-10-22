Verletzungs-Drama bei Fussballerin Lena Oberdorf: Welle der Anteilnahme

Lena Oberdorf gilt als eine der besten deutschen Fussballerinnen. Im Juli 2024 hatte sie sich bei einem Spiel der Nationalmannschaft bereits einen Kreuzbandriss zugezogen, über 400 Tage musste sie daraufhin pausieren. Sie verpasste die gesamte Double–Saison ihres Vereins sowie die Olympischen Spiele und die Europameisterschaft. Für die ungeduldige Sportlerin war die Reha nach eigenen Angaben «die Hölle». Erst vergangene Woche hatte Bundestrainer Christian Wück (52) sie wieder in den Nationalmannschafts–Kader berufen – nun ist auch ihr DFB–Comeback geplatzt.