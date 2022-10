Veröffentlichen The Rolling Stones ihr erstes Album seit 18 Jahren?

Es wäre für Rock-Fans eine Sensation: The Rolling Stones sollen im Sommer 2023 ein neues Album veröffentlichen. Es wäre die erste Platte mit komplett eigenen Songs seit 18 Jahren. Wie die britische «The Sun» berichtet, haben sich Mick Jagger (79), Keith Richards (78) und Ronnie Wood (75) angeblich in den letzten zwei Wochen in New York für erste Aufnahmen zusammengesetzt. Bei ihrem neuen Projekt müssen sie ohne Schlagzeuger Charlie Watts (1941-2021) auskommen, der am 24. August 2021 überraschend verstorben ist.