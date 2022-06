Verona Pooth möchte ihren Franjo noch mal heiraten

Erst kürzlich teilte Pooth mit ihren Instagram-Followern einen Einblick hinter die Kulissen der Entstehung ihres damaligen Hochzeitskleids, das von Karl Lagerfeld (1933-2019) entworfen wurde. Sie erklärt zu zwei Fotos, dass acht Näherinnen an dem Traum gearbeitet hätten, der zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht fertiggestellt war. Eines der von ihr veröffentlichten Bilder zeigt sie mit dem Modeschöpfer in Paris. Für sie sei es «einer der schönsten Tage in meinem Leben» gewesen.