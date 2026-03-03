Verona Pooth: So will Franjo zu Sohn Rocco in Dubai gelangen

«Einfach schrecklich für alle»

Am Montagvormittag hatte sie noch via Instagram erklärt, Louisa und Rocco seien «wirklich tapfer und die machen das so gut, ich bin so stolz auf die beiden». Aber für sie als Mutter sei es «unerträglich, dass er so weit weg ist und sich eigentlich in einer Kriegsschneise befindet und man wirklich nicht weiss, wie viel Wochen oder Monate das noch gehen wird. Das ist einfach schrecklich für alle».