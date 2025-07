«Andere Eltern - Die 1. Klasse»

Veronica Ferres: «Impro ist wie ein Sprung ins kalte Wasser»

In «Andere Eltern – 1. Klasse» spielt Veronica Ferres eine Schulleiterin am Limit – und wagt sich erstmals an eine Impro–Komödie. Im Interview spricht sie über ihre Vorbereitung ohne Drehbuch, eine sehr reale Szene und Helikopter–Eltern.