Veronica Ferres wird 60: Schon lange mehr als nur das «Superweib»

Nach dem Abitur wurde sie von mehreren Schauspielschulen wegen ihrer Körpergrösse von rund 1,80 m abgewiesen, ging nach München und studierte Germanistik, Theaterwissenschaft und Psychologie (ohne Abschluss). Daneben spielte sie in «Die Geierwally», zwei «Tatorten», in der TV–Serie «Büro, Büro». Sie nahm privaten Schauspielunterricht am Max Reinhardt Seminar in Wien und trat am Landestheater Coburg auf, am Düsseldorfer Schauspielhaus sowie am Staatstheater München.