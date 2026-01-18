Verpfuschte Schönheits-OP: Wieder Eingriff bei Gina-Lisa Lohfink

OP–Pfusch in der Türkei

Schon im Februar 2024 hatte Lohfink gegenüber «Bild» über die dramatischen Umstände nach der Operation in der Türkei gesprochen. «Ich hatte solche Schmerzen nach dem Eingriff, das kann man sich nicht vorstellen. Es war schrecklich. Eine Woche lag ich mit 40 Fieber in der Türkei und bin fast gestorben. So viel Angst hatte ich noch nie», schilderte sie damals. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland habe sie wochenlang Infusionen bekommen, aber trotzdem weiterhin Schmerzen gehabt.