«Verrückt»: Gründerin lehnt «Höhle der Löwen»-Deal mit Wunsch-Löwe ab

Der Geschmack überzeugt, doch einige Löwen hadern mit dem Preis und der hohen Bewertung angesichts 53.000 Euro Umsatz. Isabelles Wunsch–Löwe Frank Thelen, der als Investor schon einige Food–Start–ups gross gemacht hat, bleibt interessiert. «Es schmeckt saugut, ich finde dich als Gründerin stark. Aber ich brauche 25 Prozent.» Während die Gründerin mit ihrem Berater telefoniert, sind sich die Löwen im Studio einig: «Sie wird es machen.» Umso mehr überrascht die Entscheidung: «Ich danke dir von Herzen für dein Angebot», so die Gründerin in Richtung Frank Thelen, «aber wir wissen auch, was wir wert sind. Mit 25 Prozent bleiben wir uns nicht treu.» Die Löwen wünschen ihr «viel Glück!» und sind baff über diese Entscheidung: «Wow, wir haben alle gedacht, sie macht es. Verrückt! Was für ein gravierender Fehler!», so Janna Ensthaler. Und Ralf Dümmel mutmasst: «Das wird sie allein nicht schaffen.» Ob die Gründerin ihre Entscheidung bereut?