Verschwitzt? Mit diesem Make-up trotzen wir der Sommerhitze

2. Leichtere Produkte verwenden

Am besten sollten stark deckende Foundations im Sommer in den Schubladen des Schminktischs bleiben. Denn sie fühlen sich schwer auf der Haut an und können das Schwitzen verstärken. Besser eignet sich eine getönte Feuchtigkeitscreme. Soll es dennoch ein Full–Face–Make–up werden, ist eine matte Foundation die bessere Option. Alternativ kann mit Puder nachgearbeitet werden. Das sollte in jedem Fall auf der T–Zone (Stirn, Nase und Kinn) aufgetragen werden.