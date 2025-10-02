«Verstehen Sie Spass?»: Louis Klamroth triezt Vater Peter Lohmeyer

«Ich weiss gar nicht, wer von uns beiden mehr erleichtert war. Ich habe während des Drehs auch mit meinem Vater gelitten», erinnert sich Louis Klamroth im Doppelinterview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Muss er aber gar nicht, denn sein Vater hat ein «dickes Schalke–Fell». Im Rahmen einer angeblichen Doku über Schalkes Fankultur hat sich das Duo im Stadion in Gelsenkirchen eingefunden, doch sehr zu Lohmeyers Überraschung weiss sein Sohn plötzlich viel besser über «seinen» Verein Bescheid als er selbst. Ausserdem wird der Schauspieler genötigt, immer wieder Referenzen zum Erzrivalen Borussia Dortmund herzustellen – und lässt sogar schwarz–gelbes Konfetti durch den ehrwürdigen Spielertunnel regnen. Mehr als eine Todsünde auf Schalke...