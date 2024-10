«Verstehen Sie Spass?»: Peter Maffay lässt Johannes Oerding leiden

Die Rock–Legende fordert Oerding zu einem besonderen Freundschaftsbeweis auf: ein Tattoo, entworfen von Peter Maffays jüngster Tochter Anouk (5). Er selbst hat sich das Bild mit zwei gekritzelten Figuren, die Peter und Johannes darstellen sollen, schon «stechen» lassen. Der Tätowierer steht sogar schon für Oerding bereit. Doch damit nicht genug, lässt Maffay seinen Freund auch noch bei ihrem gemeinsamen Auftritt im Stich. Der 75–Jährige verlässt ganz plötzlich die Bühne. Als die Musik zu einem Maffay–Song einsetzt, soll Johannes diesen dann allein singen, ohne den Text zu kennen ... Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news blickt Maffay auf diesen ganz besonderen Tag zurück und verrät, dass er sich in Zukunft wohl vor seinem Musiker–Kollegen in Acht nehmen muss.