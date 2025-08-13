Verstorbener Ulli Potofski: So dramatisch waren seine letzten Stunden

Gegen Abend, um 20:30 Uhr, habe Potofski ihr dann gesagt, sie «solle nun gehen, ich bräuchte doch auch Schlaf. Er würde sich später noch einmal bei mir melden». Ein nächstes Treffen war für den Mittag des Folgetages geplant. Bogdanovic erinnert sich weiter: «Als ich zu Hause war, kam seine letzte Nachricht: ‹Fieber unverändert›. Kurz nach Mitternacht rief mich ein Mitarbeiter der Klinik an und sagte, dass Ulli vor zwei Stunden verstorben sei.» Seine Partnerin fuhr dann umgehend zurück ins Krankenhaus, um Abschied zu nehmen.