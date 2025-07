Verstorbener Wrestling-Star Hulk Hogan: Das ist die Todesursache

Vor genau einer Woche, am 24. Juli, wurden Einsatzkräfte zu Hulk Hogans (1953–2025) Haus in Clearwater im US–Bundesstaat Florida gerufen. Rund 30 Minuten lang versuchten Ersthelfende, den früheren WWE–Star wiederzubeleben, doch nach dem Transport ins Morton Plant Hospital konnte nur noch sein Tod festgestellt werden. Jetzt ist auch bekannt, woran Hogan verstorben ist. Das Forensic Science Center von Pinellas County teilte dem US–Portal «Page Six» mit, dass der 71–Jährige einem akuten Myokardinfarkt erlag – also einem Herzinfarkt.