Vertritt Florian Silbereisen Esther Sedlaczek in «Maus-Show»?

«Für Esther werde ich gerne zum Ersatzspieler», sagt Florian Silbereisen der «Bild»–Zeitung zu seinem möglichen neuen TV–Job. 2012 war er demnach schon als Kandidat in der Show mit dabei und «durfte mit Schwimmflossen über Wackelpudding laufen», erinnert sich der Schlagerstar. «So was gibt es nur in der Maus–Show! Ich freue mich auf meinen Einsatz als Schwangerschaftsvertreter.» Wie «Bild» weiter berichtet, soll Esther Sedlaczek in der kommenden Woche ihre letzte Ausgabe der «Maus»–Show aufzeichnen, ihre Vertretung vorstellen und sich dann in die Babypause verabschieden. Der zuständige WDR hat sich noch nicht zu dieser Personalie geäussert.