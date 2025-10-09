Verwechslung: Travis Kelce hielt Hugh Grants Frau für Greta Gerwig

Die Auflösung kam erst nach der Show

Nach dem Konzert schwärmte Kelce gegenüber Swift von der tollen Zeit mit den Promis. Als Swift hörte, dass «Gerwig» auf den Ken–Witz nicht reagiert habe, dachte sie zunächst, die Regisseurin habe den Scherz einfach schon zu oft gehört. Kelce lieferte dann noch mehr Details: Gerwig und Grant hätten die ganze Nacht eng miteinander getanzt, hätten «lauter Insider–Witze» gehabt. «Die wirken wie Seelenverwandte», soll der Footballer seiner Verlobten erzählt haben. Swifts Reaktion darauf: «Das ist ja verrückter Klatsch heute Abend, Travis.»