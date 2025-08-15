Veteran bewegt König Charles und Königin Camilla zu Tränen

Krebsüberlebender teilt persönliche Botschaft

Abbas, der selbst Krebsüberlebender ist, machte dem König Mut: «Falls es Trost spendet – ich bin seit 25 Jahren davon befreit und es werden immer mehr Jahre.» Diese Worte wurden mit Applaus quittiert. Der 105–Jährige hatte im 11. Sikh–Regiment der Britisch–Indischen Armee gedient und las bei der Zeremonie einen Auszug aus seinem Kriegstagebuch vor, das seine verstorbene Frau «vielleicht genau für einen solchen Anlass» aufbewahrt hatte.